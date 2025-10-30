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30 октября 2025, 17:05

Экс-тренер «Зенита» Бурова рассказала, как писала письма в тюрьму Кокорину

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» рассказала об отношении в клубе к экс-форварду Александру Кокорину.

— Кокорина в «Фиорентине» вспоминают?

— Конечно! Мне все сразу сказали: «А-а-а, Кокорин из «Зенита», ты наверняка его знаешь». Говорю: «Да, знаю-знаю». Его все хорошо вспоминают. И Куаме в том числе, которого я восстанавливала. Они играли вместе.

— Вы работали с Кокориным после, скажем так, длительного перерыва от футбола. Что сложнее: восстанавливать футболиста после крестов или когда человек просто не играет?

— Сложнее всего передавать программу тренировок в определенные места. И я действительно через почту писала программы. Это уникальный опыт в моей жизни. Надеюсь, он больше никогда не повторится.

Может быть, это связано с какими-то адаптивными возможностями Сани, но я не могу сказать, что было очень сложно его восстанавливать после годичного, если не ошибаюсь, перерыва. Кто-то говорит, что именно этот период повлиял на его травмы. Могу сказать, что нет, я так не считаю.

Вполне возможно, что если бы не случилось то, что случилось, то его карьера с точки зрения наличия травм как-то по-другому развивалась бы. Сейчас мы можем только додумывать на этот счет. Он достаточно быстро восстановился, потом провел сборы и ни одного дня не пропустил по причине повреждений. Никаких проблем не возникало. И потом, если мне не изменяет память, в «Сочи» у него не было травм. То есть ни одной на протяжении длительного периода.

Александр Кокорин, Давида Де&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

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Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
Мария Бурова
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Тренер «Фиорентины» Бурова рассказала о подарках фанатов за победы команды

Агент Дугласа Сантоса заявил, что восстановление игрока после травмы займет более четырех недель
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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