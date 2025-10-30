Агент Дугласа Сантоса заявил, что восстановление игрока после травмы займет более четырех недель
Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у 31-летнего бразильца повреждение плечевого сустава.
«Вероятно, Дуглас не сыграет в этом году за «Зенит». Его восстановление займет точно больше четырех недель», — сказал Фрейтас «СЭ».
В этом сезоне Сантос провел за «Зенит» 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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|0
|1
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|9
|
3
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|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
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|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
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|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
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|4
|2
|0
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|6
|
7
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|1
|2
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|5
|
8
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|1
|2
|1
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|5
|
9
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|1
|2
|1
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|5
|
10
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|1
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|4
|
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|1
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|
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|0
|3
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|3
|
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|4
|0
|2
|2
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|2
|
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|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
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|Факел
|4
|0
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|3
|3-6
|1
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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