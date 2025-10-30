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30 октября 2025, 17:50

Агент Дугласа Сантоса заявил, что восстановление игрока после травмы займет более четырех недель

Константин Белов
Корреспондент

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у 31-летнего бразильца повреждение плечевого сустава.

«Вероятно, Дуглас не сыграет в этом году за «Зенит». Его восстановление займет точно больше четырех недель», — сказал Фрейтас «СЭ».

В этом сезоне Сантос провел за «Зенит» 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
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16
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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 2
И К Ж
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