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30 октября 2025, 16:50

Тренер «Фиорентины» Бурова рассказала о подарках фанатов за победы команды

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» сравнила жизнь в Италии и России.

— Насколько в бытовом плане велика разница между Россией и Италией? У нас банально даже есть доставка за 15 минут, можно оформить документы онлайн.

— Я думаю, что секрет в отношении самого человека. Если начинать сравнивать все плюсы и минусы и постоянно говорить: «А вот в Петербурге, а вот в Москве или в России», то в этом потоке можно утонуть.

Я достаточно позитивный человек, склонна всегда видеть плюсы во всех ситуациях. Возможно, во Флоренции нет роботов-курьеров и доставка серьезно медленнее, чем в России, но зато в Италии есть люди, которые поют во время дождя, накрывая стол на улице. Мне кажется, это характеризует все, что происходит у человека внутри. Я не говорю про всю Италию, где много миров, а именно про Тоскану, и для меня это самое большое открытие.

Мне нравится жить в относительно маленьком пространстве, если мы сравниваем с Питером. Когда я иду забирать дочку после школы, то до остановки школьного автобуса дойти пять минут, но я выхожу за полчаса: в кондитерской спросят, а как София, как учеба, потом в бакалейной лавке поинтересуются, как дела. Вся улица знает, что мы с мужем работаем в «Фиорентине». Про Александра, конечно, больше, ведь он уже дольше трудится в клубе. И в прошлом сезоне, когда были победные серии, частенько этим пользовался.

— Например?

— Продавец с фанатского сектора дарил на радостях корзину свежих овощей.

Александр Кокорин, Давида Де&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с клубом Серии А «Фиорентина».

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ФК Зенит
ФК Фиорентина
Мария Бурова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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