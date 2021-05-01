Экс-тренер «Динамо» назвал сомнительным удаление Самошникова в матче с «Рубином»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Рубина» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (0:2).

«Судьи свою лепту тоже внесли, оставив «Рубин» вдесятером. Считаю сомнительным удаление Самошникова. Надо отдать должное казанцам, которые не сбились на отбойную игру, а постарались выжимать максимум из эпизодов. Мне непонятна замена защитника на защитника: Скопинцева на Нойштедтера, который ползком привозит второй мяч. Это смеху подобно, грубейшая ошибка», — сказал Силкин «СЭ».

Силкин также считает, что сегодня была решающая игра для того, кто из двух команд попадет в еврокубки.

«Болезнь «Динамо» последние лет десять — очень неудачно играют против своих прямых конкурентов, будь-то в борьбе за выживание, будь это такой матч, как сейчас. «Рубин» всего несколько раз подходил к воротам динамовцев, они просто два раза дали пробить казанцам. И на втором мяче Шунин ничего сделать не мог. Настрой и самоотдача у «Рубина» сегодня была на самом высоком уровне, за счет этого они и добились победы. Думаю, «Динамо» для участия в еврокубках еще не сформировалось. Следующий сезон будет показательным, главное, чтобы нынешний состав не разбежался», — добавил Силкин.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.

(Екатерина Звенигородская)