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В Италии сообщают, что «Рома» интересуется Азмуном

17:06
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенит» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Ромы», сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Основным кандидатом на усиление линии нападения является форвард «Марселя» Аркадиуш Милик. Поляк может воссоединиться в «Роме» со своим бывшим наставником в «Наполи» Маурицио Сарри, который может стать новым главным тренером «волков».

26-летний иранец рассматривается в качестве одного из запасных вариантов.

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. Контракт иранского игрока с клубом истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун провел 22 матча и забил 16 голов. Он является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ.

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