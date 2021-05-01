В Италии сообщают, что «Рома» интересуется Азмуном
Нападающий «Зенит» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Ромы», сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Основным кандидатом на усиление линии нападения является форвард «Марселя» Аркадиуш Милик. Поляк может воссоединиться в «Роме» со своим бывшим наставником в «Наполи» Маурицио Сарри, который может стать новым главным тренером «волков».
26-летний иранец рассматривается в качестве одного из запасных вариантов.
Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. Контракт иранского игрока с клубом истекает в 2022 году.
В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун провел 22 матча и забил 16 голов. Он является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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