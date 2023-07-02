Зимой тренерский штаб Ярошика в «Оренбурге» может пополнить аргентинский специалист
Зимой в штаб нового главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика может войти специалист из Аргентины. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Ярошик был назначен главным тренером оренбургского клуба 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел в «Динамо». По информации источника, вместе с Ярошиком в «Оренбург» пришел один сербский помощник, а зимой в штаб чеха с большой долей вероятности также войдет аргентинский специалист.
Ярошик работал тренером в «Ружомбероке», «Целе», «Спарте», «Словане», «Усти-над-Лабеме», «Простееве» и «Теплице».
«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
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