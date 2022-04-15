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Смородская: «Приветствую закрытие «Казанки» и не верю ни в какое слияние с молодежкой»

Смородская прокомментировала возможное объединение молодежной команды «Локомотива» и «Казанки»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможное объединение «Локо-Казанки» и молодежной команды железнодорожников.

«Считаю, что «Казанку» надо закрывать. Я давно это сделала, а они опять ее открыли. Я закрывала ее не просто так, а потому что мы провели исследование: никакого лифта для футболистов нет. Футболисты «Казанки» никуда не попадают. Это редчайшие случаи, как например с Глушаковым. Совершенно нет смысла содержать команду и тратить на нее деньги. Я приветствую закрытие и не верю ни в какое слияние с молодежкой. Может, это первый этап — как паллиативный вариант», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее по информации «РБ спорт» футбольный клуб «Локомотив» намеривается закрыть «Локо-Казанку» в целях экономии бюджета клуба.

Пресс-служба железнодорожников сообщила, что объединение «Казанки» и молодежной команды является одним из возможных вариантов развития событий.

ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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