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Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что не нужно преждевременно хвалить Батракова

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру полузащитника команды Алексея Батракова.

В матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:0) игрок отметился голом и тремя результативными передачами.

«По одному матчу судить очень сложно. Да, один матч у него получился хорошим — и передачи, и гол забил. Но молодости свойственны срывы. Потом три матча плохо проведет — и на лавку сядет. Поэтому не стоит пока говорить однозначно. Да, по нему видно — у Батракова хороший потенциал, ему многому обучили в школе «Локомотива». А самое главное — он очень старательный и работоспособный, это очень важно для молодого футболиста.

Так что, я думаю, у него в будущем все должно получиться, если он звездняк не поймает. Вы ведь, журналисты, начнете ему сейчас дифирамбы петь, и он подумает — я великий, мне больше учиться нечему. И тогда это крест на футболисте. Дай Бог ему здоровья, а желание играть у него есть. И это очень важно. Так что подрастает новый хороший футболист, но как вырастет — еще неизвестно», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

19-летний Батраков является воспитанником «Локомотива». На его счету 10 матчей, 3 гола и 3 голевые передачи за основной состав железнодорожников.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Николай Наумов
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
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