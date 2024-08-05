Защитник «Спартака» Дуарте сообщил, что будет готов к следующему матчу

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем самочувствии.

— Как самочувствие?

— Все хорошо.

— Будете готовы к следующему матчу?

— Да.

В последний раз Дуарте выходил на поле в мае нынешнего года во встрече 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

В следующем матче «Спартак» примет «Ахмат». Игра пройдет 11 августа.