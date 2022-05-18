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Экс-президент «Локо» назвал наиболее вероятный формат РПЛ: 16 клубов и Кубок лиги

Экс-президент «Локо» заявил, что в следующем сезоне РПЛ сохранится прежний формат
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о наиболее вероятном формате РПЛ в следующем сезоне.

По его словам, лига не будет расширена и сохранит 16 команд. Кроме того, появится новый турнир.

«По моей информации, наиболее вероятным будет сохранение нынешнего формата — классические 16 команд в 30 туров плюс новый турнир Кубок Лиги — группы 4х4 осенью и плей-офф весной. Соответственно, вылетают напрямую в этом сезоне 2 команды и 2 идут в стыки с 3 и 4 местом ФНЛ», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Напомним, 29 апреля появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18.

В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. При этом две последние команды (15-я и 16-я) в турнирной таблице напрямую вылетают в ФНЛ, а 13-я и 14-я сыграют стыковые матчи с третьим и четвертым клубом в ФНЛ.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил «СЭ», что расширения РПЛ до 18 команд не является основным вариантом.

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