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Сакала: «Мне не дали ни одного шанса в «Спартаке». Думал, что буду стоить миллионы»

Фэшн Сакала заявил, что «Спартак» не дал ему шансов проявить себя
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фэшн Сакала.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала заявил, что в «Спартаке» он так и не получил шанса проявить себя. По словам 25-летнего замбийца, он потерял время, так как ничего в составе «Спартака-2» он так и не добился.

«В «Спартаке» у меня была одна и только одна цель: играть за первую команду, — цитирует Сакалу Sport24. — Только об этом и думал. Теперь уже кажется, что просто зря потратил время. Использовать меня основным форвардом было еще рано — но хотя бы какие-то минуты предоставить можно было».

Сакала отметил, что других игроков привлекали к основной команде, хотя был лучшим бомбардиром во второй команде.

«Два года за «Спартак-2» — никто мне этого времени уже не вернет. Я был там лучшим бомбардиром, но так ни разу и не вышел на поле в основе. Только пару раз сидел на скамейке. В то время как другая молодежь привлекалась».

Футболист уверен, что заслужил хотя бы шанс, а клуб впоследствии мог бы продать его за выгодную цену.

«Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причем я думал, что принесу клубу еще больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счете клуб выгодно меня продаст. Стану лучшим игроком «Спартака», буду стоить миллионы и миллионы. Президент явно надеялся на это — и я думал, что нужен ему».

В этом сезоне Сакала провел в чемпионате Шотландии 30 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-18-ayntrakht-reyndzhers-liga-yevropy-final-feshn-sakala-napadayushchiy-intervyu-spartak-karrera-fnl
Фэшн Сакала
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5
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