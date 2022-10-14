Мещеряков — об уходе Плутника: «Ждем возвращения прежнего «Локомотива»
Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков поделился мнением об изменениях в руководстве клуба
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в комментарии «СЭ» высказался об изменениях в совете директоров клуба.
«Отношусь к данным изменениям как к данности. Учитывая результаты, руководство РЖД сделало изменения. А Юрия Дмитриевича я знаю уже больше двадцати лет. Человек — профессионал. Он сможет организовать работу совета директоров. Ждем возвращения прежнего «Локомотива», — сказал Мещеряков «СЭ».
«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
Результаты / календарь
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30 тур
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1
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