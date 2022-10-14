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Стукалов поделился мнением об игре Агаларова в «Ахмате»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о том, почему нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов получает мало игрового времени.

 — Чтобы понимать, почему Агаларов мало играет, нужно быть внутри команды и видеть ситуацию, он парень неплохой.

— Талалаев сказал, что у него недостаточная средняя скорость. При вас была такая же проблема?

— Что такое средняя скорость? Я не понимаю. При мне он выполнял очень большой объем беговой работы, и спринтерской в том числе, прессинговал. Гамид держал нагрузку в течение всего матча, выполнял большой объем работы, — цитирует Стукалова Metaratings.ru.

Агаларов перешел в «Ахмата» из «Уфы» летом этого года, подписав трехлетний контракт.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел за грозненцев 10 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/stukalov-agalarov-kachestvennyy-i-kvalifitsirovannyy-futbolist-eto-sto-protsentov-1384750/
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
Алексей Стукалов
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