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Тихонов о матче «Ростов» — «Динамо»: «Нас ждет очень увлекательная игра с обилием голов»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором встретятся «Ростов» и «Динамо».

«Наверное, этот матч можно назвать центральным в туре, потому что играют команды, занимающие позиции в верхней шестерке. «Ростов» последний матч выиграл, для них это, конечно, большой плюс. Однако «Динамо» пять последних игр не проигрывает, москвичи набрали хороший ход, стабилизировали свою игру. Это будет очень напряженный матч, — цитирует Metaratings Тихонова. — «Динамо», конечно, нужно догонять «Ростов», ведь их друг от друга отделяют всего три очка. «Динамо» нужно вклиниваться в борьбу за медали, но «Ростов» в последней игре получил хороший глоток воздуха. Нас ждет очень увлекательная игра с обилием голов, и думаю, что «Динамо» все-таки фаворит в этом матче».

«Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке — 26 очков.

Матч «Ростов» — «Динамо» пройдет 6 ноября в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-dinamo-yavlyaetsya-favoritom-matcha-s-rostovom-nas-zhdyet-igra-s-obiliem-golov-1404037/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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