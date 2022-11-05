Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

Геннадий Орлов: «А что в «Зените» делает Бакаев?»

Геннадий Орлов не понимает, что в «Зените» делает Зелимхан Бакаев
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что российские футболисты «Зенита» снизили к себе требования. 5 ноября команда Сергея Семака уступила «Ахмату» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Знаете, этот матч с «Ахматом» опять показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян «Зенита». Про Чистякова и Караваева я уже сказал. Два гола... А Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

Вышел на замену Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки. В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе? Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!

26-летний Бакаев в текущем сезоне провел 17 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Российский футболист стал игроком «Зенита» 1 июля 2022 года. Ранее он выступал за «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат
Комментатор Геннадий Орлов высказался об&nbsp;игре Зелимхана Бакаева за &laquo;Зенит&raquo;. «Что в «Зените» делает Бакаев? А Соболев какой-то жестокий». Мнение Орлова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Геннадий Орлов
8
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От бомжа отличаюсь тем, что одет получше». Невероятная история банкротства и спасения знаменитого баскетболиста
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Девушки показали Кубок, «НН» выиграл с одного удара, болельщики ушли до финального свистка
Федотов — о матче с «Нижним Новгородом»: «Мы всем давали шанс проявить себя на поле»
Орлов: «На месте Абаскаля оштрафовал бы Соболева»
ЦСКА снова провалился с «Нижним» — хватило 1 удара за игру. А мог приблизиться к «Спартаку» и «Зениту»
ЦСКА — «Нижний Новгород»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ
Защитник «Нижнего Новгорода» Александров: «Мы всегда играем на победу. Работаем ради этого»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов о матче «Ростов» — «Динамо»: «Нас ждет очень увлекательная игра с обилием голов»

Федотов рассказал о причинах поражения ЦСКА от «Нижнего Новгорода»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости