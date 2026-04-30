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30 апреля, 18:00

Бояринцев: «В РПЛ из Первой лиги взял бы Покидышева, Ишкова и Максименко»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» назвал трех игроков из Первой лиги, которых пригласил бы в РПЛ.

— Предположим, вы принимаете клуб в РПЛ и можете взять трех игроков из Первой лиги. Кого выбираете?

— В оборону — Николая Покидышева из «Ротора». Классный центральный защитник. Недооцененный! Я заметил его в Хабаровске, пригласил в Волгоград, о чем ни секунды не пожалел.

Надежность, игра головой, грамотный выбор позиции — всё при нем. Разноплановый. Полезен как разрушитель, так и в созидании. Часто подключается из глубины, с мощным дальним ударом, чем напоминает Юрия Никифорова. Вдобавок универсал, способен и фланг закрыть. В РПЛ Коля не затеряется. Сто процентов!

В полузащиту я бы взял Илью Ишкова из «Урала». Интересный мальчишка. Уже в 18 лет дебютировал в РПЛ и сразу мне приглянулся. Показывал не по годам мудрый футбол. А два сезона в Первой лиге сделали его еще сильнее. Заматерел. Молодым игрокам такая школа всегда на пользу.

В «Урале» Илья выходит на разных позициях. То «десятка», то «ложная девятка», то крайний форвард. Но я при схеме 4-2-3-1 использовал бы его в центре поля.

Ну а нападение укрепил бы Артемом Максименко из «Родины». Я давно за ним наблюдаю. Настоящий бомбардир! Стабильно забивал не только в командах, где качественные партнеры, но и в «Соколе», когда тот боролся за выживание, и моменты приходилось создавать самому. За счет индивидуального мастерства.

Артем — агрессивный, объемный, хорош в контрпрессинге. Великолепно откликается на фланговые передачи. С голевым чутьем, расторопный, нередко оказывается первым на добивании. Думаю, уже созрел для РПЛ.

Александр Максименко и&nbsp;Денис Бояринцев.Денис Бояринцев: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, нужен другой вратарь»

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Денис Бояринцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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