Бояринцев: «В РПЛ из Первой лиги взял бы Покидышева, Ишкова и Максименко»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» назвал трех игроков из Первой лиги, которых пригласил бы в РПЛ.

— Предположим, вы принимаете клуб в РПЛ и можете взять трех игроков из Первой лиги. Кого выбираете?

— В оборону — Николая Покидышева из «Ротора». Классный центральный защитник. Недооцененный! Я заметил его в Хабаровске, пригласил в Волгоград, о чем ни секунды не пожалел.

Надежность, игра головой, грамотный выбор позиции — всё при нем. Разноплановый. Полезен как разрушитель, так и в созидании. Часто подключается из глубины, с мощным дальним ударом, чем напоминает Юрия Никифорова. Вдобавок универсал, способен и фланг закрыть. В РПЛ Коля не затеряется. Сто процентов!

В полузащиту я бы взял Илью Ишкова из «Урала». Интересный мальчишка. Уже в 18 лет дебютировал в РПЛ и сразу мне приглянулся. Показывал не по годам мудрый футбол. А два сезона в Первой лиге сделали его еще сильнее. Заматерел. Молодым игрокам такая школа всегда на пользу.

В «Урале» Илья выходит на разных позициях. То «десятка», то «ложная девятка», то крайний форвард. Но я при схеме 4-2-3-1 использовал бы его в центре поля.

Ну а нападение укрепил бы Артемом Максименко из «Родины». Я давно за ним наблюдаю. Настоящий бомбардир! Стабильно забивал не только в командах, где качественные партнеры, но и в «Соколе», когда тот боролся за выживание, и моменты приходилось создавать самому. За счет индивидуального мастерства.

Артем — агрессивный, объемный, хорош в контрпрессинге. Великолепно откликается на фланговые передачи. С голевым чутьем, расторопный, нередко оказывается первым на добивании. Думаю, уже созрел для РПЛ.

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