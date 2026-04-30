Бояринцев: «В РПЛ из Первой лиги взял бы Покидышева, Ишкова и Максименко»
Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» назвал трех игроков из Первой лиги, которых пригласил бы в РПЛ.
— Предположим, вы принимаете клуб в РПЛ и можете взять трех игроков из Первой лиги. Кого выбираете?
— В оборону — Николая Покидышева из «Ротора». Классный центральный защитник. Недооцененный! Я заметил его в Хабаровске, пригласил в Волгоград, о чем ни секунды не пожалел.
Надежность, игра головой, грамотный выбор позиции — всё при нем. Разноплановый. Полезен как разрушитель, так и в созидании. Часто подключается из глубины, с мощным дальним ударом, чем напоминает Юрия Никифорова. Вдобавок универсал, способен и фланг закрыть. В РПЛ Коля не затеряется. Сто процентов!
В полузащиту я бы взял Илью Ишкова из «Урала». Интересный мальчишка. Уже в 18 лет дебютировал в РПЛ и сразу мне приглянулся. Показывал не по годам мудрый футбол. А два сезона в Первой лиге сделали его еще сильнее. Заматерел. Молодым игрокам такая школа всегда на пользу.
В «Урале» Илья выходит на разных позициях. То «десятка», то «ложная девятка», то крайний форвард. Но я при схеме 4-2-3-1 использовал бы его в центре поля.
Ну а нападение укрепил бы Артемом Максименко из «Родины». Я давно за ним наблюдаю. Настоящий бомбардир! Стабильно забивал не только в командах, где качественные партнеры, но и в «Соколе», когда тот боролся за выживание, и моменты приходилось создавать самому. За счет индивидуального мастерства.
Артем — агрессивный, объемный, хорош в контрпрессинге. Великолепно откликается на фланговые передачи. С голевым чутьем, расторопный, нередко оказывается первым на добивании. Думаю, уже созрел для РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0