Бабич: «Решил перейти в «Спартак», потому что здесь отличные шансы на трофеи»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о причинах перехода в московский клуб.

«Решил перейти в «Спартак», потому что это большой клуб. Хочу бороться с ним за титулы. В Испании я играл в «Альмерии», где мы даже не думали о борьбе за чемпионство. А в «Спартаке» у меня отличные шансы на трофеи», — приводит слова Бабича Sport24.

27-летний Бабич перешел в «Спартак» в августе 2023 года. За красно-белых серб сыграл 13 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» располагается на пятом месте, набрав 30 очков.