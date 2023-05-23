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23 мая, 23:09

Радимов о возможной дисквалификации Соболева: «Я бы все 10 матчей влепил!»

Мария Гусева
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Владислав Радимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Конечно, некоторые формулировки в адрес игрока жесткие, но само отношение совершенно заслуженное! Нужно понимать простые, даже банальные вещи. В иные времена за такое поведение Соболев мог бы столкнуться с тем, что за ним бы устроили настоящую охоту.

Во-вторых, нынешний статус главного нападающего «Спартака» и игрока сборной для Соболева объясняется только падающим уровнем чемпионата, в иное время он бы не выиграл конкуренцию у Бесчастных, Колыванова, Симутенкова, Кирьякова, Радченко и других. Да и сейчас, что у него в активе? Голы Мальте и Киргизии за сборную? Не слишком ли рано у парня голова от успеха закружилась, чтобы так себя вести?

Третье, уже можно сбиться со счета, какой это репутационный скандал для Соболева. Вы знаете, мне кажется, что он уже не настолько молод и не первый раз чудит, чтобы надеяться на исправление. Нет, вероятнее всего, Соболев просто не обладает навыком контроля своих эмоций, из-за которых рождаются нелепые слова в интервью, а иногда и глупейшие поступки на поле, которые вредят, прежде всего, команде.

Говоря, Соболеву грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я.

Единственный человек, кто во всей этой истории вызывает уважение — супруга Александра, которая публично поддержала мужа, несмотря ни на что! Вот кто молодец», — написал Радимов в своем Telegram-канале.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.

 

Источник: https://t.me/VladRadimov/183
Александр Соболев
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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