ЭСК поддержала решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА за фол на Мозесе

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала решение главного арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА за фол полузащитника армейцев Виктора Мендеса на хавбеке «Спартака» Викторе Мозесе на 87-й минуте матча 28-го тура РПЛ, сообщил заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер». Встреча завершилась победой красно-белых (2:1).

Также ЭСК РФС признала правильным решение судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте за фол защитника армейцев Игоря Дивеева на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке — 54 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Пари НН» 28 мая. ЦСКА встретится с «Краснодаром» на день раньше.