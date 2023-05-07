Крижанац — о чемпионстве «Зенита»: «Я счастлив за клуб и его фанатов»

Экс-игрок «Зенита» Ивица Крижанац прокомментировал для «СЭ» пятое чемпионство сине-бело-голубых подряд. В 26-м туре РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 3:2.

«Зенит стал чемпионом в пятый раз подряд? Я счастлив за клуб и его фанатов», — сказал Крижанац «СЭ».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.