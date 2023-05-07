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Сегодня, 20:53

Семак рассказал, считает ли это чемпионство самым напряженным в карьере

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с победным голом Ивана Сергеева в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2), который принес петербуржцам чемпионство в этом сезоне.

— Сергей Богданович, минуты за две Сергеев забил сегодня победный гол. Для вас это самое напряженное по развязке досрочное чемпионство в карьере?

— Конечно, забитый победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции. Хотя был матч и с «Краснодаром», когда Артем забил третий мяч. И та же ничья в Грозном, когда Себа Дриусси забил. Все по-своему разные, к победам привыкнуть невозможно. Процесс радости, к сожалению, очень короткий. Запоминается сама дорога, важность, напряжение, ежедневный труд. А победа — ты выиграл, порадовался день-два и начинаются будни. Готовимся дальше. Для города, для болельщиков, это очень хороший результат и прекрасный повод для того, чтобы отметить наше чемпионство.

— Вы сказали, что надо будет восстановиться и идти дальше. Будет ли выходной ребятам за то, что сегодня выиграли?

—  У нас всегда есть выходные. Если у нас полноценный недельный цикл за редким исключением. Конечно, будет выходной, отдохнут немножко. У нас еще четыре матча, естественно, мы хотим побеждать в каждом из них. Будем готовиться, ничего не изменится. Думаю, все в команде это прекрасно понимают. И за предыдущие четыре года, мне кажется, мы должны были приучить, что несмотря на результат или чемпионство, какое бы оно ни было — досрочное или нет — мы стараемся играть на победу в каждом матче, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

«Зенит» набрал 64 очка и за 4 тура до конца сезона гарантировал себе чемпионский титул. Это уже 5 чемпионство кряду для команды Семака.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Квинси Промес

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов

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