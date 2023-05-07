Канчельскис: «Локомотив», «Спартак» и все остальные не способны противостоять «Зениту». Это великий клуб»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионстве «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«Я весь сезон знал, что «Зенит» будет чемпионом. Это было понятно с самого начала. После такой победы город будет греметь до утра. Все абсолютно заслужено. Могу только поздравить петербуржцев. Очевидно, в ближайшие пару лет «Зенит» будет единственным чемпионом, пока нет никакой конкуренции. Идет только мышиная возня. «Локомотив», «Спартак» и все остальные не способны противостоять «Зениту». Это великий клуб», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.