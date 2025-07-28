Источник: Артур отказался переходить в «Спартак»

Вингер «Ботафого» Артур не перейдет в «Спартак», сообщает Globo.

По сведениям источника, 27-летний бразилец не хочет возвращаться в Россию по семейным обстоятельствам. Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро.

Артур выступал за «Зенит» с января 2024 по январь 2025 год. На его счету 7 голов и 6 результативных передач в 36 матчах за петербургский клуб.

За «Ботафого» Артур провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.