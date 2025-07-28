Источник: «Спартак» договорился о переходе Жедсона Фернандеша из «Бешикташа»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Спартак», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

По сведениям источника, стороны достигли соглашения о переходе 26-летнего португальца. Ранее сообщалось, что турецкий клуб отклонил предложение красно-белых.

В сезоне-2024/25 Фернандеш провел 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего португальца в 18 миллионов евро.