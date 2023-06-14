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Нагорных — о Дзюбе: «Он по-прежнему остается одним из тех людей, кто в российском футболе является лидером»

Виталий Косик
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что форварду «Локомотива» Артему Дзюбе будет по силам выполнить условия продления контракта с футбольным клубом еще на один сезон.

«Повысилась зарплата ровно на то, на что он наиграл в этом сезоне. Он по-прежнему остается одним из тех людей, кто в российском футболе является лидером. Безусловно, мы рады, что он остался с нами еще на сезон. Есть определенные условия по качеству, думаю, что он достигнет поставленных целей», — приводит слова Нагорных ТАСС.

«Локомотива» 25 мая объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

34-летний форвард перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года.

В сезоне-2022/23 нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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4
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5
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7
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 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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