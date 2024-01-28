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Овчинников прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Виктория Кравченко
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Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал конкуренцию в чемпионате России.

«Я не делаю ставок и не могу прогнозировать, как распределятся места в конечном итоге. Я пока без ожиданий. Но я знаю, что будет драка между «Зенитом» и «Краснодаром». Я также уверен, что и московские команды будут стараться обыграть «Зенит». Другой вопрос, получится ли у них это, потому что санкт-петербургский клуб проводит хорошую комплектацию. У них появилось такое чувство, что они могут потерять чемпионское звание, поэтому так ринулись на трансферный рынок», — цитирует тренера Betonmobile.

На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. Вторым идет «Зенит», в активе которого 36 баллов, следом идет «Динамо» (32).

Источник: https://betonmobile.ru/ovchinnikov-zenit-pochuvstvoval-chto-mozhet-poteryat-chempionskoe-zvanie-poetomu-tak-rinulsya-na-transfernyiy-ryinok
Сергей Овчинников (футбол)
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Экс-игрок «Локомотива» Гуренко считает, что у клуба хорошо укомплектована команда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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