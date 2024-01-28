Овчинников прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал конкуренцию в чемпионате России.

«Я не делаю ставок и не могу прогнозировать, как распределятся места в конечном итоге. Я пока без ожиданий. Но я знаю, что будет драка между «Зенитом» и «Краснодаром». Я также уверен, что и московские команды будут стараться обыграть «Зенит». Другой вопрос, получится ли у них это, потому что санкт-петербургский клуб проводит хорошую комплектацию. У них появилось такое чувство, что они могут потерять чемпионское звание, поэтому так ринулись на трансферный рынок», — цитирует тренера Betonmobile.

На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. Вторым идет «Зенит», в активе которого 36 баллов, следом идет «Динамо» (32).