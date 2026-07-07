«Балтика» разгромила «Тиквеш» в товарищеском матче в Турции

«Балтика» разгромила северомакедонский «Тиквеш» со счетом 5:0 в товарищеском матче на сборах в Турции.

На 9-й минуте забил защитник Натан Гассама. На 12-й преимущество калининградцев удвоил полузащитник Владислав Поспелов.

На 49-й минуте нападающий Чинонсо Оффор реализовал пенальти. На 70-й минуте забил полузащитник Константин Шильцов, а на 81-й — его коллега по амплуа Илья Петров.

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.