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Сегодня, 18:32

Бушманов оценил вклад Абаскаля в развитие молодых игроков «Спартака»

Руслан Минаев
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Экс главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о вкладе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля в развитие молодых игроков клуба.

— Что касается сборов, то там всегда присутствуют много молодых игроков, — цитирует Бушманова «РБ Спорт». — Да, у «Спартака» сейчас много таких футболистов, играющих в основном составе. Это здорово, тем более большинство из них воспитанники академии красно-белых.

— В этом есть заслуга Абаскаля, или это просто стечение обстоятельств?

— Безусловно, это заслуга тренера. Абаскаль доверяет им, дает играть и не сажает на скамейку после первой ошибки. Для молодых футболистов это особенно важно.

После первой половины сезона РПЛ «Спартак» занимает второе место с 36 очками.

Команда Абаскаля проведет первый сбор в Дубае с 13 по 27 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-zdorovo-chto-v-spartake-igrayut-molody-e-vospitanniki-e-to-zasluga-abaskalya/
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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