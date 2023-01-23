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Агент Изидора о возможном переходе нападающего в «Шальке»: «Ничего не подписано, так что нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Эммануэль Лакруа прокомментировал возможный переход своего клиента, нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, в немецкий «Шальке».

«Возможен ли переход Вильсона в «Шальке-04»? Ничего не подписано, так что нет. Сейчас многие клубы интересуются моим клиентом», — заявил агент в Sport24.

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-agent-izidora-o-vozmozhnom-perekhode-frantsuza-v-shalke-poka-nichego-ne-podpisano
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шальке
Вильсон Изидор
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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