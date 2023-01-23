Осинькин ответил на вопрос, когда «Крылья Советов» подпишут контракт с Рассказовым
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» высказался о будущем защитника Николая Рассказова.
«Контракт пока не подписан. Надеемся, что на этой неделе подпишем», — сказал Осинькин «СЭ».
25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.
Ранее стало известно, что футболист провел первые тренировки в составе «Крыльев Советов».
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|
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|
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|
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|
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|3.03
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|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
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|5.03
|14:00
|
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|
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|5.03
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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|И
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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