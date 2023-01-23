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Осинькин ответил на вопрос, когда «Крылья Советов» подпишут контракт с Рассказовым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» высказался о будущем защитника Николая Рассказова.

«Контракт пока не подписан. Надеемся, что на этой неделе подпишем», — сказал Осинькин «СЭ».

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Ранее стало известно, что футболист провел первые тренировки в составе «Крыльев Советов».

Николай Рассказов
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