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Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни

Александр Кружков
Обозреватель
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Игорь Ледяхов в 2012 году.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» признался, что победил рак.

— Месяц назад легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в матче памяти Федора Черенкова. Почему вас не было среди участников? — вопрос Ледяхову.

— Меня приглашали. Но по медицинским причинам отказался. Уже похолодало, а врачи в такую погоду пока не рекомендуют выходить на поле.

— Что стряслось?

— Я не афишировал, но... Ладно, расскажу. Три года назад мне поставили диагноз — рак поджелудочной. Все произошло настолько быстро, что даже испугаться не успел. Сразу улетел в Германию, там прооперировали. Вот поэтому на какой-то период и выпал из футбольной жизни.

Сейчас, слава богу, ничего не беспокоит. Ремиссия. Каждые полгода прохожу обследование. Очередное — в январе 2025-го, в Барселоне, — сказал Ледяхов «СЭ».

Ледяхов является трехкратным чемпионом России в составе красно-белых (1992-1994). Также он выступал за ростовский СКА, таганрогское «Торпедо», «Днепр», «Ротор», хихонский «Спортинг», японский клуб «Йокогама Ф. Маринос», «Эйбар», сборные СНГ и России.

После завершения игровой карьеры он занимал должности начальника команды «Ростов», спортивного директора «Ротора». Был тренером в «Спартаке», «Шиннике», «Роторе», «Ахмате», «Балтике» и «Алании».

Полное интервью с Ледяховым — скоро в «СЭ»

Игорь Ледяхов
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5
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 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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