Юран: «Сложилось впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» игру «Локомотива» против красно-белых в 10 туре РПЛ (3:1).

«Локомотив» просто разобрал «Спартак» — молодцы. Тактически затянули их позиционку, «Спартак» ничего не мог создать за исключением пенальти. Они полностью контролировали матч, тактически очень грамотно сыграли. У парней из «Локомотива» запредельная самоотдача была — это дорогого стоит. В их составе всего два иностранца играло, это тоже говорит о том, что нужно везти иностранцев, которые на голову и на две выше. Я не помню когда «Спартак» в последний раз «Локомотиву» проигрывал в чемпионате. Такое впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив», за счет чего они могут выиграть или не проиграть. Надо готовиться к играм тщательнее. Печально, 3:1 для «Спартака» — многовато, тем более от конкурента в дерби», — сказал Юран «СЭ».

В субботу, 28 сентября, «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ. Красно-белые с 16 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)