Семин ответил на вопрос о возобновлении тренерской карьеры словами про артистов

Российский тренер Юрий Семин рассказал, думает ли он о продолжении тренерской карьеры.

«Артисты иногда заканчивают карьеры, но потом их возобновляют. Если у артиста есть предложение сыграть хорошую роль, то он продолжает играть. Если такой роли нет, то они не продолжают играть», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов», который он тренировал с августа по сентябрь 2021 года. Также в разные годы Семин возглавлял «Локомотив», «Анжи», московское и киевское «Динамо», сборную России и другие команды.

Наибольших успехов в качестве тренера Семин добился с железнодорожниками, которые под его руководством шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.