Экс-футболист лондонского «Арсенала» признался в любви к Дзюбе
Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ в комментарии для «СЭ» выбрал самого талантливого российского футболиста.
«Я очень люблю Дзюбу! Он хороший нападающий, да еще и при таких физических данных. Я как-то играл против него, он сильный футболист, забивает много мячей. Следил за его игрой в Турции», — сказал Эбуэ «СЭ».
8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.
Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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|
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|
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|3
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
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|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|
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|5.03
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|
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|
|
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|
|
Квинси Промес
Спартак
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Зенит
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|
|
Александр Соболев
Спартак
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Дмитрий Баринов
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