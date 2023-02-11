Агент Гогуа: «Контракт пока не подписан, в «Химках» понятие дедлайн очень относительное»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что переход защитника Седрика Гогуа в «Химки» официально не оформлен.

«Гогуа провел один матч за «Химки», забил, команда выиграла. У них еще четыре матча, после них будет виднее. Есть ли дедлайн для решения по Седрику? В «Химках» понятие дедлайн очень относительное. Там у многих еще контракты не подписаны, надо разобраться. Он только неделю назад приехал, играет, все хорошо», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.