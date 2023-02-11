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Агент Гогуа: «Контракт пока не подписан, в «Химках» понятие дедлайн очень относительное»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что переход защитника Седрика Гогуа в «Химки» официально не оформлен.

«Гогуа провел один матч за «Химки», забил, команда выиграла. У них еще четыре матча, после них будет виднее. Есть ли дедлайн для решения по Седрику? В «Химках» понятие дедлайн очень относительное. Там у многих еще контракты не подписаны, надо разобраться. Он только неделю назад приехал, играет, все хорошо», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-kontrakt-poka-ne-podpisan-v-himkah-ponyatie-dedlajn-ochen-otnositel-noe/
Седрик Гогуа
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Селюк
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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