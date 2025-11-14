Футбол
Сегодня, 09:30

Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я — легенда»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о своем статусе в российском футболе.

— Когда Захарян кинул футболку на трибуну, вас показали в телетрансляции: на игре особый гость! Это приятно?

— Честно? По барабану. Но это хорошо для имиджа. Потому что в России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда, — хотя я этим и не занимаюсь. Но когда русские видят такое отношение [ко мне] в Испании, говорят: «Да, значит, Аршавин — легенда». Вот так это работает.

Когда мы приезжали на другие стадионы и я ждал ребят, пока они записывали видео, то обалдел от реакции испанцев. Они замечают, что у арены стоит человек — не испанец. В очках... У них сразу ассоциация: футболист! И реально ко мне стали подходить — даже уборщик узнал! Вот как?!

— Вы сказали, что в России надо доказывать статус легенды. Нам казалось, он у вас и так есть.

— У меня-то есть. Но здесь легенда и Глушаков (в этот момент Аршавин показывает рукой на Дениса Глушакова, который стоит рядом. — Прим. «СЭ»). Но про него, при всем уважении, не напишут «легенда» в аккаунте ла лиги.

Андрей Аршавин.
  • vvi432

    Аршавин оставил свой значительный след в футболе, как Российском так и международном. Может он и продолжит, но в качестве фукционера. А вот у Глушенкова всё впереди.

    14.11.2025

