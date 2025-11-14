Аршавин — о еде: «Многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Я все определяю на взгляд!»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о предпочтениях в еде.

— Раз заговорили о еде: лучшая кухня по мнению Андрея Аршавина?

— Лучшей кухни нет — я всеяден. В принципе в любой кухне можно найти что-то по вкусу. Но из последнего — паэлья в Валенсии была просто бомба! Вот этот пригорелый рис... Отдирали вместе со сковородой и слизывали.



— Какой тогда идеальный завтрак, обед и ужин?

— Опять же, их нет — всегда по-разному. Я, например, многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Я все определяю на взгляд! У нас, кстати, в Испании такой наглый оператор был сейчас. Он там все, кроме черной икры, сожрал. Они заказывали устрицы — вот я никогда их не пробовал, но вообще не представляю, как это можно есть. Еще не люблю овощи на пару. Как говорит сейчас молодое поколение: это зашквар. Мне всегда хочется чего-то жареного, соленого, маринованного.



— Есть те, кто вообще не завтракает.

— Я отчасти к ним отношусь.



— Кстати, про паэлью: неужели в Москве и Питере нигде нет качественной?

— Сам удивлен! Вообще мало где ее готовят. Даже в Москве всего три-четыре места, мне кажется. Но везде, где я ее пробовал, было слабенько. Я поэтому и скучал по Испании! В Москве, да и вообще в России, можно найти все. Но вот с паэльей беда.