Аршавин предположил, почему запомнился европейским фанатам только покером на «Энфилде»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему его помнят в Европе только за покер на «Энфилде».

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...

— «Зенит» никому в Европе не интересен.



— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.



— Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...

— Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (помимо Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году. — Прим. «СЭ»). И я в этом числе.



Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. Четыре гола в ворота «Ливерпуля» россиянин забил 21 апреля 2009 года.