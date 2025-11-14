Футбол
Сегодня, 10:00

Аршавин предположил, почему запомнился европейским фанатам только покером на «Энфилде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему его помнят в Европе только за покер на «Энфилде».

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...

— «Зенит» никому в Европе не интересен.

— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.

— Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...

— Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (помимо Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году. — Прим. «СЭ»). И я в этом числе.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. Четыре гола в ворота «Ливерпуля» россиянин забил 21 апреля 2009 года.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
  • Diman_madridista

    Про Суперкубок с Зенитом и правда выглядит как прикол. Над Зенитом, на что Аршавин и указал. А вот яркое выступление на Евро, открывшее дорогу в Арсенал, конечно тоже все помнят

    14.11.2025

  • Diman_madridista

    Какое-то противоречие в вопросах. В первом его помнят "в основном из-за покера", то есть было и еще что-то. Во втором - "только благодаря одному матчу". Но ведь разница есть. Благодаря одному матчу запомнили Олега Саленко

    14.11.2025

    • Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я — легенда»
