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Александр Кержаков: «Абаскаль пока ищет Промесу место на поле»

Александр Кержаков прокомментировал старт «Спартака» в РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород», в интервью «СЭ» прокомментировал старт «Спартака» в РПЛ.

— Как вам «Спартак» имени Абаскаля?

— Испанец выстраивает игру так, как привык. Два центральных защитника. Контроль мяча. Мы видим, что теперь его не выносят абы куда, а разыгрывают от ворот. Это базовые вещи, которые бросаются в глаза. Но пока у «Спартака» не все получается. Тот же «Зенит» за счет скорости его фактически разорвал.

Ну а матч в Грозном лишний раз показал, что на поле все решают личности. Вот вышел Мозес на замену в концовке — и не только забил роскошный гол, но и сразу добавил команде скорости. Если наберет форму и никуда не уедет, у «Спартака» будет больше креатива в атаке.

Конечно, многое зависит еще и от Промеса, которому Абаскаль пока ищет место на поле. Что в нынешней схеме весьма непросто. В матче с «Ахматом» голландца было слишком много. Наверное, хотел поскорее забить первый гол в сезоне, оттого и перетягивал одеяло на себя. А в каких-то эпизодах вообще оказывался там, где не должен находиться. Но это взгляд со стороны. Я же не знаю, какое задание дал ему Абаскаль.

Любому тренеру необходимо время, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Поверьте, даже за год команду не создашь. Нужно минимум два сезона. Тогда игроки уже привыкнут к новым требованиям, а ты методом проб и ошибок начнешь понимать, кто полезнее на той или иной позиции.

Если руководство в тебя верит и готово ждать — супер! Но многим не хватает терпения, хотят результата здесь и сейчас. В «Спартаке» регулярно срабатывает второй вариант. Поэтому Абаскалю будет тяжело.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче первого тура РПЛ сезона-2022/23.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского»

Александр Кержаков
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Кр. Советов
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Краснодар – Спартак
 - : -
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