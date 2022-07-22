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Александр Кержаков: «Я фартовый? Не согласен!»

Александр Кержаков не согласен, что является фартовым
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород», в интервью «СЭ» прокомментировал высказывание защитника Кирилла Гоцука.

— Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук описал вас тремя словами: «Фартовый. Раскрепощенный. Нацеленный». Как вам определения?

— Фартовый? Не согласен! Особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне мы пять матчей проиграли на последних минутах. Да и вообще избегаю таких слов, как фарт, везение, удача. Футбол — это огромный труд. Игроков, тренеров, административного штаба и всех-всех, кто имеет отношение к команде.

Идем дальше. Нацеленный? Вот тут в точку! Что касается раскрепощенности, то со стороны виднее. В «Нижнем» я действительно не чувствовал скованности, зажатости. Но и наигранности в моем поведении не было. В любой ситуации стараюсь оставаться самим собой.

— Вы найдете три слова, чтобы честно охарактеризовать себя?

— Целеустремленный. Трудолюбивый. И, надеюсь, справедливый.

В сезоне-2021/22 «Нижний Новгород» под руководством Кержакова занял 11-е место в РПЛ.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского»

Александр Кержаков
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
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