«В юношеской сборной выделялся мастерством, отношением к делу, человеческими качествами». Кержаков — о Литвинове
Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород», в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Руслане Литвинове.
— Из юношеской сборной России, которую вы тренировали до осени 2020-го, сегодня на виду только Руслан Литвинов и Даниил Прохин?
— Почему? А Хлусевич и Иосифов? Один теперь в «Спартаке», второй — в «Вильярреале». Ботнарь — вратарь «Торпедо». Сильянова «Локомотив» снова отдал в аренду «Ростову». Летом в «Нижний Новгород» перешли Корнюшин, Агапов и Севикян. Вызывал я на сборы и Славу Литвинова из «Краснодара», и Хубулова, который на днях перебрался из «Алании» в «Крылья»... Здорово, что многие ребята 2001 года рождения востребованы в РПЛ и ФНЛ. Кто-то уже воспользовался шансом, а у кого-то еще все впереди.
— Вы в курсе, что Руслан Литвинов окончил школу с золотой медалью?
— Разумеется. Помню, как отпускал его со сборов сдавать ЕГЭ... В той команде Руслан выделялся с первого дня. Мастерством, отношением к делу, человеческими качествами. Не случайно именно он был капитаном сборной. Надеюсь, в ближайшее время станет твердым игроком спартаковской основы.
Литвинов — универсал. У меня сначала играл опорного хавбека. Потом мы перешли на схему с тремя защитниками, и я доверил ему позицию правого центрального, где он тоже был полезен. Вот и в «Спартаке» его используют то здесь, то там. Ничего удивительного. Футбольный интеллект позволяет Литвинову хорошо ориентироваться на поле, с первым пасом порядок.
Кстати, футболисту, поигравшему в опорной зоне, освоиться в центре обороны не так уж сложно. Вот обратный переход — уже риск. Потому что у центрхава, получающего мяч, на принятие решений очень мало времени. У защитника его чуть больше, можно спокойно начать атаку.
В прошлом сезоне Литвинов провел 26 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1