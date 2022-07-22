Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород», в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Руслане Литвинове.

— Из юношеской сборной России, которую вы тренировали до осени 2020-го, сегодня на виду только Руслан Литвинов и Даниил Прохин?

— Почему? А Хлусевич и Иосифов? Один теперь в «Спартаке», второй — в «Вильярреале». Ботнарь — вратарь «Торпедо». Сильянова «Локомотив» снова отдал в аренду «Ростову». Летом в «Нижний Новгород» перешли Корнюшин, Агапов и Севикян. Вызывал я на сборы и Славу Литвинова из «Краснодара», и Хубулова, который на днях перебрался из «Алании» в «Крылья»... Здорово, что многие ребята 2001 года рождения востребованы в РПЛ и ФНЛ. Кто-то уже воспользовался шансом, а у кого-то еще все впереди.

— Вы в курсе, что Руслан Литвинов окончил школу с золотой медалью?

— Разумеется. Помню, как отпускал его со сборов сдавать ЕГЭ... В той команде Руслан выделялся с первого дня. Мастерством, отношением к делу, человеческими качествами. Не случайно именно он был капитаном сборной. Надеюсь, в ближайшее время станет твердым игроком спартаковской основы.

Литвинов — универсал. У меня сначала играл опорного хавбека. Потом мы перешли на схему с тремя защитниками, и я доверил ему позицию правого центрального, где он тоже был полезен. Вот и в «Спартаке» его используют то здесь, то там. Ничего удивительного. Футбольный интеллект позволяет Литвинову хорошо ориентироваться на поле, с первым пасом порядок.

Кстати, футболисту, поигравшему в опорной зоне, освоиться в центре обороны не так уж сложно. Вот обратный переход — уже риск. Потому что у центрхава, получающего мяч, на принятие решений очень мало времени. У защитника его чуть больше, можно спокойно начать атаку.

В прошлом сезоне Литвинов провел 26 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал одну результативную передачу.