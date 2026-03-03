Корнеев о поражении ЦСКА от «Ахмата»: «Создалось впечатление, что команда не попала в ритм игры»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал «СЭ» поражение ЦСКА в матче 19-го утра РПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Ахмат» провел очень сильный и практичный матч, где было видно, что команда хорошо подготовлена. Создалось впечатление, что ЦСКА не попал в ритм игры. Но, тем не менее, команда провела тоже хорошие отрезки матча. К сожалению, им не хватило реализации в полумоментах, которые были у них. И против такого «Ахмата» этого было недостаточно», — сказал Корнеев «СЭ».

ЦСКА после 19-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России и набрал 36 очков.

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