«Акрон» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Оренбургом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» сообщил об обращении тольяттинцев в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Мы обратились в ЭСК РФС по пенальти, назначенному в наши ворота, неназначенному пенальти в ворота «Оренбурга» и не засчитанному из-за офсайда голу», — сказал Клюшев «СЭ».

На 6-й минуте матча арбитр не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после падения в штрафной полузащитника «Акрона» Дмитрия Пестрякова. На 37-й минуте гол нападающего тольяттинцев Артема Дзюба отменили из-за офсайда. На 71-й минуте в ворота «Акрона» назначили пенальти после попадания мяча в руку полузащитника тольяттинцев Хетага Хосонова.

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