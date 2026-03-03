«Акрон» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Оренбургом»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» сообщил об обращении тольяттинцев в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
«Мы обратились в ЭСК РФС по пенальти, назначенному в наши ворота, неназначенному пенальти в ворота «Оренбурга» и не засчитанному из-за офсайда голу», — сказал Клюшев «СЭ».
На 6-й минуте матча арбитр не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после падения в штрафной полузащитника «Акрона» Дмитрия Пестрякова. На 37-й минуте гол нападающего тольяттинцев Артема Дзюба отменили из-за офсайда. На 71-й минуте в ворота «Акрона» назначили пенальти после попадания мяча в руку полузащитника тольяттинцев Хетага Хосонова.
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|5
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|14
|19-37
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|
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|17.05
|18:00
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|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
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|4 : 1
|17.05
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|17.05
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|
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