Корнеев о дебюте Карседо в «Спартаке»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» в матче 19-го тура над «Сочи» (2:3).

«Прекрасный первый матч в исполнении «Спартака», который создал кучу не реализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда «Сочи» сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца. Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют», — сказал Корнеев «СЭ».

«Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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