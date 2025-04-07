Гуренко о ничьей с «Зенитом»: «Локомотив» был ближе к победе. Но результат закономерный»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал «СЭ» ничью в матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1).

«Во-первых, отмечу, что считаю правильным подход «Локомотива», доверяющего сейчас молодым российским футболистам, — сказал Гуренко «СЭ». — В то время, когда нет возможности играть в еврокубках, смысл баснословных трат, на мой взгляд, отсутствует. У нас же свои ребята талантливые, одаренные, просто им надо постоянно играть, получать практику».

Также Гуренко отметил закономерность ничьей с «Зенитом».

«Ничья во встрече «Локо» и «Зенита», по большому счету, закономерна. Но если выбирать, кто был ближе к победе, то, конечно, это «Локомотив». «Зенит», по сути, ничего не создал, хозяева сыграли достаточно организованно в обороне, если не считать индивидуальных ошибок, которые и привели к голу в их ворота в самой концовке», — добавил Гуренко.