Экс-биатлонист Александр Тихонов одним словом описал уровень российского футбола

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал уровень российского футбола.

«Дерьмо! Полное дерьмо в квадрате! Посмотрите, какой футбол в Европе. Это же несравнимо! А у нас что? Вон Дзюба с большой зарплатой, который только и онанирует на камеру. Тьфу», — сказал Тихонов «СЭ».

19 ноября стало известно, что сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА. Ранее команда занимала 33-е место.

24 марта сборная России сыграет в полуфинале стыкового турнира с Польшей за выход на чемпионат мира-2022.