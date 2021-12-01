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Экс-биатлонист Александр Тихонов одним словом описал уровень российского футбола

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов одним словом описал российский футбол
19:40
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал уровень российского футбола.

«Дерьмо! Полное дерьмо в квадрате! Посмотрите, какой футбол в Европе. Это же несравнимо! А у нас что? Вон Дзюба с большой зарплатой, который только и онанирует на камеру. Тьфу», — сказал Тихонов «СЭ».

19 ноября стало известно, что сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА. Ранее команда занимала 33-е место.

24 марта сборная России сыграет в полуфинале стыкового турнира с Польшей за выход на чемпионат мира-2022.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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