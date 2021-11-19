Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Опубликована новая версия рейтинга ФИФА. Сборная России опустилась на 34-е место. Ранее россияне были на 33-й позиции.
В активе у сборной России 1493,42 очка. Ее обогнала Корея, которая набрала 1507,24 очка и стала 33-й.
Лидирует сборная Бельгии (1828,45). На втором месте Бразилия (1826,45). Третьей идет сборная Франции (1786,15).
Сборная России сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Ранее команда Валерия Карпина разгромила Кипр (6:0) и уступила Хорватии (0:1). Жеребьевка пройдет 26 ноября.
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