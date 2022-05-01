Арбитр Турбин ошибочно не зафиксировал фол Жиго и не удалил его

На 45+3-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Самюэля Жиго и не удалил его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол.

«Спартак» — «Крылья Советов».

«Спартак» — «Крылья Советов».

Самарский нападающий Максим Глушенков выбегал один на один с вратарем, Жиго сделал движение в направлении соперника и задержал его корпусом.

Судья продолжил игру.