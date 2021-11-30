Зиньковский продлил контракт с «Крыльями Советов» на 2 года
23:30
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал новое соглашение с клубом на 2 года, сообщается на официальном сайте клуба.
Предыдущий контракт 25-летнего футболиста истекал в декабре 2021 года. Полузащитник выступает за «Крылья Советов» с 2019 года.
В сезоне-2021/22 чемпионата России сыграл 16 матчей, забил один гол и отдал 5 результативных передач.
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