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Зиньковский продлил контракт с «Крыльями Советов» на 2 года

23:30
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал новое соглашение с клубом на 2 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущий контракт 25-летнего футболиста истекал в декабре 2021 года. Полузащитник выступает за «Крылья Советов» с 2019 года.

В сезоне-2021/22 чемпионата России сыграл 16 матчей, забил один гол и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19292

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Анна Горшкова все материалы автора

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