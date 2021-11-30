Зиньковский продлил контракт с «Крыльями Советов» на 2 года

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал новое соглашение с клубом на 2 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Антон Зиньковский продлил контракт с «Крыльями» на 2 годаhttps://t.co/xFiymu2fBN — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 30, 202

Предыдущий контракт 25-летнего футболиста истекал в декабре 2021 года. Полузащитник выступает за «Крылья Советов» с 2019 года.

В сезоне-2021/22 чемпионата России сыграл 16 матчей, забил один гол и отдал 5 результативных передач.