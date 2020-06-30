Егор Титов сравнил составы «Спартака» и ЦСКА. Он сказал, у кого есть преимущество

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов накануне дерби красно-белых с ЦСКА заявил, что в целом составы команд сопоставимы.

— Можно ли сказать, что состав «Спартака» сейчас сильнее армейского?

— Не соглашусь с вами.

— Почему?

— Не могу утверждать, что мастерство спартаковцев сегодня в разы выше, чем у армейцев. Нет. Да, на отдельных позициях у красно-белых есть преимущество. Сейчас сложно сравнить защитника сборной Джикию с молодым Карповым. Но в целом составы сопоставимы. Возможно, небольшое преимущество есть у Тедеско и Ко.

— Соболев пришелся ко двору?

— Опять же нужно признать, что уровень чемпионата упал, уехало много сильных легионеров. Нет новых Лоськовых, Тихоновых, Веретенниковых и так далее. Раньше конкуренция была просто сумасшедшая. Сейчас я этого не наблюдаю. Клубы нередко в срочном порядке подписывают нападающего, если он только-только начинает забивать на серьезном уровне.

Здесь надо копнуть глубже. Значит, академии не дают пока должной отдачи. Ведь по большому счету, если бы не Соболев, кого из россиян можно было бы поставить в атаку «Спартака» и сказать, что это новый Родионов? К сожалению, я таких не вижу.

При этом Соболев, безусловно, мальчишка одаренный. Мы с ним работали в «Енисее». Фактура, рост, данные очень хорошие. С учетом его возраста, Саша еще прибавит. (Виталий Айрапетов)

Московское дерби ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, в 20.30 (мск). Следить за матчем можно в онлайн-трансляции «СЭ»